Вашингтон, 31 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем американской службе разведки. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Александр Имедашвили/РИА Новости Дональд Трамп

Бывший глава Белого дома сослался на свой собственный комментарий, который он дал после встречи с российский лидером в 2018 году. Тогда Трамп сказал, что не видит причин, по которой бы Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

«Помните, как в Хельсинки репортёр спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из «разведки«», — написал он, назвав Джеймса Коми, Маккейба «плохими людьми».

Алексей Бабушкин/РИА Новости Владимир Путин

В своем сообщении бывший глава Белого дома также поинтересовался у читателей, кого бы они выбрали, российского лидера или «этих отбросов».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подал в суд на журналиста The Washington Post Боба Вудворда за публикацию аудиокниги с записями интервью без его разрешения.