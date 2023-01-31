Будапешт, 31 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Указав на важную роль России в различных мировых процессах, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что поддерживает союзников по ЕС и НАТО в их политике в отношении Украины. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

IMAGO/Martin Juen/globallookpress.com Каталин Новак

Новак признала, что Россия является огромным государством с исторически определенной ролью, богатой культурой, а экономика России — одна из самых сильных в мире.

«Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии. Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между Европой и Россией или Украиной и Россией», — приводит газета ее слова.

Президент Венгрии добавила, что Россия обеспечивает Венгрию на 55% нефтью и на 80% газом, при этом руководство страны работает над уменьшением данной зависимости.

Она также подчеркнула, что Будапешт как член НАТО и ЕС поддерживает своих союзников в политике в отношении Киева.

«Цель венгров — жить в мире. Мы не только в целом выступаем за мир, наша цель заключается также в прекращении огня в настоящее время. Мы на стороне украинцев, мы помогаем им сверх наших сил», — заявила глава Венгрии.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Норвегии передаст Киеву немецкие танки Leopard 2 «как можно скорее». При этом президент Хорватии назвал безумием попытку военного противостояния России. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заверил журналистов, что не будет передавать третьим странам оружие, которое может быть использовано в конфликте на Украине.

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