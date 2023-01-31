Глава Крыма анонсировал выдачу земли участникам СВО с 1 апреля
Глава Крыма рассказал, кому полагается земля за участие в спецоперации
Симферополь, 31 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. С 1 апреля крымчанам, участвующим в российской спецоперации на Украине, начнут выдавать документы на бесплатные земельные участки. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в обращении, опубликованном 31 января в его телеграм-канале.
«Все, кто принимает участие в СВО, неважно, в каких подразделениях служат, крымчане, то есть все получат земельные участки в этой ситуации», — сказал Аксёнов.
Он добавил, что поручил с 1 апреля начать оформление индивидуальных бесплатных участков. На текущий год выделены средства в размере 240 млн рублей для обеспечения участков инфраструктурой. Это электроэнергия, водообеспечение, водоотвод и газоснабжение.
Межевание земельных участков проведут у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах Крыма, уточнил Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Крыма принял закон о приоритетном праве крымчан, участвующих в спецоперации, на получение бесплатного земельного участка.
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