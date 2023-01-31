Симферополь, 31 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. С 1 апреля крымчанам, участвующим в российской спецоперации на Украине, начнут выдавать документы на бесплатные земельные участки. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в обращении, опубликованном 31 января в его телеграм-канале.

Алексей Дружинин/РИА Новости Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

«Все, кто принимает участие в СВО, неважно, в каких подразделениях служат, крымчане, то есть все получат земельные участки в этой ситуации», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что поручил с 1 апреля начать оформление индивидуальных бесплатных участков. На текущий год выделены средства в размере 240 млн рублей для обеспечения участков инфраструктурой. Это электроэнергия, водообеспечение, водоотвод и газоснабжение.

Межевание земельных участков проведут у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах Крыма, уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Крыма принял закон о приоритетном праве крымчан, участвующих в спецоперации, на получение бесплатного земельного участка.

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