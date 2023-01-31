Берлин, 31 января, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) стал «экономической катастрофой» не только для Соединенного Королевства, но и для ЕС. Об этом, как передает немецкое агентство DPA, заявил глава Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан.

IMAGO/globallookpress.com Глава Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан

По его словам, компании в ФРГ по-прежнему испытывают неопределенность в сфере планирования, а также законодательства. Адриан также сообщил о существовании «риска торговых конфликтов» из-за периодического нежелания Лондона в полной мере выполнять соглашение о выходе из Европейского союза.

Глава Торгово-промышленной палаты также назвал планы Британии отступить от правил ЕС «бременем» для немецких предприятий. Он напомнил, что в 2016 году Великобритания была третьим по важности экспортным рынком ФРГ, однако к 2022 году она опустилась на восьмое место.

«На карту поставлено многое для экономик по обе стороны Ла-Манша», — сказал Адриан, приведя данные о количестве немецких компаний в Великобритании и британских компаний в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, британский военно-морской флот начал расследование после того, как на атомной подводной лодке с ракетами Trident обнаружили сломанные болты, склеенные суперклеем.

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