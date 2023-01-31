Москва, 31 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Законопроект о маркированных конвертах для почты военнослужащих внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий Вооруженных сил РФ, участвующий в боевых действиях на Запорожском направлении, разбирает почту

Предусматривается наделение руководителей федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, полномочиями на издание нормативных правовых актов, определяющих нормирование и порядок обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, маркированными почтовыми конвертами.

Инициатива носит в большей степени технический характер, так как обусловлена требованиями наличия положений законодательства, наделяющих разработчика четкими полномочиями на разработку конкретных нормативных правовых актов в конкретных сферах деятельности.

Ранее Госдума обсудила законопроект о бесплатной отправке писем для участников специальной военной операции.