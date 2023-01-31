Осло, 31 января, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Правительство Норвегии передаст Киеву немецкие танки Leopard 2 «как можно скорее». Об этом, как передает агентство Франс Пресс, заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

В настоящее время на вооружении европейской страны находятся 36 немецких танков, какое именно количество техники будет передано Украине, пока не уточняется.

«Мы пока не определились с числом… Конечно, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее», — сказал он, добавив, что техника может быть поставлена в конце марта.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не против поставки танков Leopard Киеву третьими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские танки Challenger 2 не могут быть доставлены на Украину в оговоренные ранее сроки. Боевые машины прибудут на передовую до лета, в мае или ближе к Пасхе.

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