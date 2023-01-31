Симферополь, 31 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Любая попытка захватить Крым и отдать его Украине сразу же перерастет в термоядерный глобальный конфликт. Об этом 31 января заявил председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал газете The Washington Post, что ВСУ в весенне-летний период необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать передвижение по Крымскому мосту, чтобы изолировать полуостров, а потом захватить его.

Форманчук заявил, что такие сценарии являются самоубийственными.

«Любая попытка захватить Крым и вернуть его в состав Украины тут же перерастет в термоядерный глобальный конфликт. Россия этого не простит», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в США и на Украине должны помнить, как Россия отреагировала на теракт на Крымском мосту.

«Именно после того теракта начались удары высокоточным оружием по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Крым — это неприкосновенная территория России, если ее попробуют вернуть Украине, то именно США будут ответственны за развязывание термоядерного военного конфликта», — подчеркнул Форманчук.

Как передавало ИА REGNUM, член палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала «полным безумием» вторжение Киева в Крым при всесторонней помощи Соединённых Штатов.

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