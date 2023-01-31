МИД Китая не ответил на вопрос о визите Си Цзиньпина в Москву
МИД Китая заявил, что по визиту Си Цзиньпина в Москву пока нет информации
Пекин, 31 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. По поводу возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока нет информации. Об этом 31 января заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Си Цзиньпин
«Что касается этого конкретного визита, то у меня пока нет информации для публикации», — сказала Мао Нин.
По её словам, Москва и Пекин поддерживают тесные контакты на разных уровнях для содействия развитию двух стран, внося вклад в мирное глобальное развитие.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ заявил, что центральным событием в российско-китайских отношениях в 2023 году станет визит Си Цзиньпина в Москву.