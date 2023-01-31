Запорожье, Запорожская область, 31 января, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Украинские власти объявили воздушную тревогу на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву, объявлена в 10:59 по московскому времени. Регион отмечен красным цветом на онлайн-карте.

Отметим, что с 10 октября, когда ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, воздушная тревога в областях Украины объявляется почти ежедневно.