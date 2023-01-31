* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 31 января, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Российский актёр Георгий Тесля-Герасимов в стихах обратился из зоны проведения специальной военной операции на территории Украины к Артуру Смольянинову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале телеканала RT.

Цитата из к/ф «След». реж Юрий Харнас. 2007. Россия Георгий Тесля-Герасимов

Автор стихотворения считает, то таких, как Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), «попутавших фронты», следует прогнать сквозь строй военнослужащих. Он укорил коллегу за то, что тот не ценит свой дом.

Георгий Тесля-Герасимов — российский актёр, известный по таким сериалам, как «След», «Морские дьяволы», «Морской патруль», «Солдаты». В настоящее время он находится в зоне спецоперации.

Напомним, что в начале января покинувший Россию актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, североосетинский актер Сослан Фидаров пообещал Артуру Смольянинову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) «сильно бить» его, если встретит на передовой. Находясь в окопах с оружием в руках, он обратился к своему бывшему коллеге по фильму об Афганистане со словами, в которых выразил ему свое презрение и назвал позором России.

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