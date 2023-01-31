Москва, 31 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что не жалеет, что в 2018 году принял предложение Леонида Федуна возглавить команду. Об этом 31 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Олег Кононов

«Нет, конечно», — ответил Кононов на вопрос о том, жалеет ли о том, что осенью 2018 года покинул тульский «Арсенал» и перешёл в «Спартак».

По его словам, в работе в «Арсенале» и «Спартаке» можно провести некоторые параллели. И там, и там нужно было строить новую команду, также много игроков пришли в клуб и ушли из него, а уход получился непростой.

Напомним, Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года.