Москва, 31 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Писатель Борис Александрович Куркин скончался 26 января на 72 году жизни, но о его смерти стало известно только 31 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Куркин умер после продолжительной болезни в своей небольшой квартире на Рабочей улице. Последние годы жизни писатель тяжело болел, но, по словам друзей, всегда старался для них казаться бодрым.

«Мужчина умер в 11 вечера 26 января. Причиной смерти писателя стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил ИА REGNUM источник в системе здравоохранения.

Борис Куркин родился 22 июля 1951 года. Закончил МГИМО, после учебы проходил стажировку во Вьетнаме, после которой написал несколько повестей. Исследовал творчество Пушкина и Гоголя, результатом таких исследований стал ряд книг, посвященных произведениям великих авторов. Борис Александрович является членом Союза писателей России, а в 2011 году стал лауреатом премии Русского биографического института «Человек года — 2011» за вклад в развитие гражданского общества.