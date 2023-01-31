Екатеринбург, 31 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Пострадавшая во время прогулки в детском саду Екатеринбурга девочка умерла в медучреждении. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Владимир Вяткин/РИА Новости Скульптура ангела

«Ребенок умер в ночь на 31 января в палате детской больницы», — приводит издание слова источника.

Уточняется, что несчастный случай произошел днем 25 января, девочка застряла в ограждении горки на территории детского дошкольного учреждения.

По информации журналистов, она пыталась освободиться, но, предположительно, шарф сдавил ее шею.

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