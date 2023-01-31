Москва, 31 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о временном обнулении ввозной таможенной пошлины в отношении фольги для тиснения. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК по окончании заседания.

Александр Кряжев/РИА Новости Машина для резки фольги в в прокатном цехе

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение будет действовать до 31 марта 2026 года включительно. Действующая ставка единого таможенного тарифа составляет 5% от таможенной стоимости.

Фольга для тиснения используется для производства обложек книг и журналов, переплетов, а также упаковочной и этикеточной продукции. Доля фольги в себестоимости конечного продукта может достигать 30%. Ожидается, что решение сократит издержки типографий.

Ранее нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении такой фольги применялась с марта 2016 года по август 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссар Евросоюза по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннесс заявила, что санкции ЕС, введённые против России, «тщательно» выверялись и были направлены против способности правительства РФ финансировать боевые действия на Украине.

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