FT: 10% богатых людей ответственны за половину выбросов парниковых газов
FT: 10% самых богатых людей мира ответственны за половину мировых выбросов парниковых газов
Лондон, 31 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. 10% наиболее богатых людей мира ответственны более чем за половину ежегодных мировых выбросов парниковых газов. Об этом 31 января написала газета The Financial Times.
«Все люди вносят свой вклад в выбросы, но не в одинаковой степени», — говорится в сообщении.
По данным исследования, проведённого организацией World Inequality Lab при поддержке программы развития ООН, в период с 1990 по 2019 годы 1% крупнейших мировых эмитентов парниковых газов способствовал росту уровня загрязнения окружающей среды на четверть.
Отмечается, усиление неравенства в результате роста инфляции и кризиса стоимости жизни ведёт к «углеродному неравенству», что в свою очередь создаёт дополнительный стимул для узконаправленной политики в отношении наиболее богатых людей мира.
Исследователи приходят к выводу, что борьба с бедностью и неравенством может быть совмещена с мерами по защите окружающей среды. Они предлагают ввести налог на богатство в размере 1,5% для наиболее обеспеченных людей в США и Европе.