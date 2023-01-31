Лондон, 31 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. 10% наиболее богатых людей мира ответственны более чем за половину ежегодных мировых выбросов парниковых газов. Об этом 31 января написала газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Все люди вносят свой вклад в выбросы, но не в одинаковой степени», — говорится в сообщении.

По данным исследования, проведённого организацией World Inequality Lab при поддержке программы развития ООН, в период с 1990 по 2019 годы 1% крупнейших мировых эмитентов парниковых газов способствовал росту уровня загрязнения окружающей среды на четверть.

Отмечается, усиление неравенства в результате роста инфляции и кризиса стоимости жизни ведёт к «углеродному неравенству», что в свою очередь создаёт дополнительный стимул для узконаправленной политики в отношении наиболее богатых людей мира.

Исследователи приходят к выводу, что борьба с бедностью и неравенством может быть совмещена с мерами по защите окружающей среды. Они предлагают ввести налог на богатство в размере 1,5% для наиболее обеспеченных людей в США и Европе.