Берлин, 31 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вновь оказалась в центре скандала после слов о том, что Европа «ведет войну с Россией». Общественность шокирована её словами и требует отставки. В своем публичном заявлении лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что российские власти смогут обернуть эту фразу в свою пользу: «Сделала Кремлю подарок». О том, что граждане Германии призывают Бербок к отставке, пишет Exxpress.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на днях заявил, что Анналена Бербок является «полезной дурой». В своем англоязычном Twitter (заблокирован в РФ) он отметил: «Броская фраза: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?».

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

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Bild пишет, что с целью выявить недочеты в работе Бербок, ведомство канцлера Германии Олафа Шольца организовало за ней слежку. В статье говорится, что Бербок в последнее время неоднократно давала поводы для недовольства, но Шольц старается публично не критиковать своих министров.

«На самом деле вся ее работа является одним большим недочетом, а настоящая цель слежки — обычный сбор компромата на того, кто может потеснить Олафа Шольца с поста канцлера», — считает автор телеграм-канала 360tv.

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Сергей Гунеев/РИА Новости Олаф Шольц

Комментируя заявление Бербок, западные эксперты стараются принизить значение ее слов, подчеркивая, что они не означают пересмотра общей позиции стран НАТО, настаивающих, что не намерены вступать в прямой военный конфликт с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, вместе с тем западные эксперты признают, что слова Бербок все же означают переход Запада к более агрессивной риторике — и здесь сдвиг налицо.

Светлана Шевченко/РИА Новости Алексей Пушков

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Как сообщало ИА REGNUM, резонансное заявление Бербок сделала на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в свете проведения специальной военной операции на Украине. Кроме этих слов, она призвала европейских союзников продолжить поставки оружия и военной техники Украине и не «спихивать вину друг на друга».

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила прояснить позицию Берлина насчёт участия в конфликте на Украине. Это же сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Официальный представитель немецкого МИД уточнил, что дебаты с участием Бербок были направлены на то, чтобы ещё раз подчеркнуть, что «Европейский союз, НАТО и партнёры по «семёрке» едины против агрессивной войны России на Украине».

Пресс-служба Минэкономразвития РФ/РИА Новости Михаэль Кречмер

Слова Анналены Бербок о том, что «мы ведем войну против России», можно считать подарком Кремлю, заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

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