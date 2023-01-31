Баку, 31 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Власти Азербайджана рекомендовали гражданам республики не посещать Иран без необходимости. Об этом 31 января сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется не посещать Иран без необходимости», — говорится в сообщении.

В МИД республики отметили, что это связано с нестабильной ситуацией в Иране и террористическим актом, который был совершен против дипломатического представительства Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в посольство Азербайджана в Тегеране ворвался мужчина с оружием и двумя малолетними детьми. Он открыл огонь, из-за чего погиб начальник охраны дипмиссии. Кроме того, еще двое охранников получили ранения. Преступник был схвачен. Он объяснил свои действия семейным конфликтом. Власти Азербайджана расценили инцидент как террористический акт.