Мелитополь, 31 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Спецгруппа ВСУ ночью попыталась прорваться на Запорожском фронте. Об этом 31 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

РИА Новости Российский военнослужащий

По его словам, разведчики Вооруженных сил России при помощи квадрокоптера с тепловизором ночью обнаружили передвижение спецназа противника на линии фронта.

Рогов уточнил, что по врагам был оперативно нанесён удар.

«Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатомётом», — сообщил политик.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах города Запорожья после того, как потеряли село Каменское на берегу Днепра в ходе успешных операций Вооруженных сил России.

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