Москва, 31 января, 2023, 11:09 — ИА Регнум. В новых регионах России планируется создать лабораторные центры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Максим Богодвид/РИА Новости Пробирки

«Вообще, в целом лабораторная доступность, к сожалению, исторически в субъектах этих была крайне низкая и высокий уровень платности оказания услуг… Поэтому именно создание современных лабораторных центров является приоритетом», — сказал министр на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Ранее министр рассказал о разработке мер поддержки медиков в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.