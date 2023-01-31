Москва, 31 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Документ с мерами поддержки медиков в новых регионах России появится в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«По персоналу… Сейчас, я думаю, что в ближайшую декаду выйдет дополнительный документ. Не могу все раскрывать, там идет процедура согласования, по поддержке медицинского персонала в этих новых регионах», — сказал министр на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.

По его словам, есть поручение до 1 апреля принять программу по развитию здравоохранения в новых субъектах.

«Поэтому мы сейчас уже имеем драфт, который проходит процедуру согласования, в том числе с финансовым обеспечением», — сказал Мурашко.