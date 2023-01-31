Москва, 31 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Французский политический деятель Жак Аттали предложил Европе новую цель в противостоянии с Россией. Об этом 31 января пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

Christophe Morin via www. imago-i/globallookpress.com Французский политический деятель Жак Аттали

Он отмечает, что Аттали в своей статье «Украина в бою: что дальше?» в Les Echos предлагает определиться с тем, какие цели ставит перед собой Запад в отношении России.

«Какова цель политики Запада в отношении России? Неужели расколоть её на три части: одну присоединить к Европе, другую — к Китаю, а третью — к персидскому и турецкому миру?» — пишет Аттали.

По его мнению, на эти вопросы нет ответа, поэтому Западу сегодня нужно срочно определить цель, особенно для Европы.

Как отмечает Акопов, Аттали предлагает не что иное, как интеграцию России с Европой, не употребляя при этом термин «Европа от Лиссабона до Владивостока», но фактически говоря именно об этом.

«Можно сказать русским даже, что в наших интересах включить Россию навсегда в европейское демократическое сообщество», — написал Аттали.

По его словам, план интеграции будет реализован только в том случае, если «кое-какая страна вернётся на путь демократии».

Акопов отмечает, что Аттали сам признаёт, что такой план сегодня будет отвергнут всеми, но считает, что над ним всё равно надо работать.

Анализируя статью Аттали, Акопов резюмирует: «У плана Аттали есть только одна проблема — кроме той, что он, по сути, исходит из поражения России — он адресован не в будущее, а в прошлое».

Он подчёркивает, что он адресован в то время, когда в России были сильны настроения в пользу евроинтеграции и глобализации, а именно в 90-е и начало нулевых.

«Но все эти надежды и иллюзии, слава Богу, уничтожил сам Запад, когда в ответ не смог удержаться от банального силового продвижения на восток», — пишет Акопов.

По его словам, после 2014 года в Москве убедились, что у Европы нет стратегической автономии. А западоцентричное восприятие мира, свойственное многим поколениям российской элиты, уходит в прошлое, как и планы единой Европы от Лиссабона до Владивостока.