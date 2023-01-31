Москва, 31 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. МВД России в 2022 году выдало свыше 5,4 млн загранпаспортов, что на 1,5 млн загранпаспортов больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт РФ

По её информации, в 2022 году всего было оформлено 13 384 942 паспорта гражданина России, в том числе внутренних — 7 971 568 и заграничных — 5 413 374.

Уточняется, что в 2021 году МВД России оформило 3 892 586 загранпаспортов, что на 1 520 788 меньше, чем в 2022 году.

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году российское гражданство получили почти 700 тысяч человек.

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