Париж, 31 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Поставки оружия на Украину странами Запада увеличивают риски возникновения третьей мировой войны. Об этом заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе круглого стола «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве».

Нина Зотина/РИА Новости Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль

«К сожалению, это решение спровоцирует поставку все более мощного оружия, оружия все большей дальности. Она, к сожалению, увеличит риск ядерного конфликта», — сказал он.

Пьер де Голль призвал добиться мира и «урезонить американцев» в конфликте на Украине.

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«Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится», — сказал внук генерала, добавив о необходимости предоставить Москве гарантии.

Он напомнил, что у России и Франции есть общая история, а также то, что из-за конфликтов интересов Париж повернулся к Москве спиной. По его мнению, общность истории может затмить конфликт интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.

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