ЦБ: объём заблокированных за границей российских активов составил 5,7 трлн рублей

Москва, , 10:49 — REGNUM Общий объём российских активов, заблокированных в зарубежной инфраструктуре, составил 5,7 трлн рублей. Об этом 31 января сообщили в Центробанке РФ.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, что по информации банка объём заблокированных за рубежом активов российских инвесторов по состоянию на 30 ноября оценивается в 5,7 трлн рублей. Она уточнила, что на розничных инвесторов приходится чуть более 20% от данной суммы.

«Очень тяжелая история, — сказала директор департамента, выступая на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов». — Именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги».