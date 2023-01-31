Москва, 31 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Общий объём российских активов, заблокированных в зарубежной инфраструктуре, составил 5,7 трлн рублей. Об этом 31 января сообщили в Центробанке РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Как рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, что по информации банка объём заблокированных за рубежом активов российских инвесторов по состоянию на 30 ноября оценивается в 5,7 трлн рублей. Она уточнила, что на розничных инвесторов приходится чуть более 20% от данной суммы.

«Очень тяжелая история, — сказала директор департамента, выступая на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов». — Именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги».