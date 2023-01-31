Париж, 31 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии НАТО. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Panoramic/globallookpress.com Флориан Филиппо

Филиппо напомнил, что Китай официально требует от Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву.

«Это становится очень, очень серьезным! Мы будем мчаться к третьей мировой войне или перестанем следовать как пудели за НАТО и ее американской стратегией войны?!» — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Мао Нин признала США крупнейшим инициатором кризиса на Украине.

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