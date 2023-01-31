ФСБ выявила почти 40 подпольных оружейных мастерских по всей России

Москва, , 10:48 — REGNUM Деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов пересечена в России за ноябрь–декабрь 2022 года. Об этом сообщили 31 января в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Спецмероприятия проводила ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией. Из незаконного оборота изъяты 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

«Пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отметили в ФСБ.

Среди изъятого оружия — десять пулеметов и 26 автоматов, 17 пистолетов-пулемётов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов, а также различные боеприпасы, взрыватели и оружейные комплектующие.

Читайте также: В аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли позолоченный автомат