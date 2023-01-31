Москва, 31 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Число абортов в России сократилось в 2022 году благодаря в том числе доабортному консультированию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Павел Бедняков/РИА Новости Новорожденный ребенок

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо запретить аборты в коммерческих клиниках. До этого он настаивал на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования.

«Хочу отметить, что доабортное консультирование очень хороший и эффективный метод. 44 тысячи пациенток сохранили беременность после доабортного консультирования. Это колоссальный результат. Я хочу отметить, что вообще, в целом количество прерываний беременности за последний год сократилось на 11,5% и из 400 с небольшим тысяч прерываний беременности 50% — это по медицинским показаниям, 50% — по желанию женщин», — сказал министр на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Павел Бедняков/РИА Новости Женщина в роддоме

По словам Мурашко, фактически доабортное консультирование позволяет поменять решение большому числу женщин именно в пользу вынашивания беременности.