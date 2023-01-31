Вашингтон, 31 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи, заявил 30 января шеф Пентагона Ллойд Остин. Выступая на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле, он пояснил, что в 2022 году Северная Корея (КНДР) совершила «беспрецедентное» число провокаций. США вместе с Южной Кореей якобы осуждают эти «опасные действия», которые, по мнению сторон, дестабилизируют ситуацию в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Все же понимают, что это сигнал для нас — и никакая Южная Корея тут ни при чем? Американцы официально готовы применять ядерное оружие для «защиты» любого режима, который для них «свой», — считает российский журналист и политолог Руслан Осташко.

Предупреждение американцев прокомментировал также в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков:

«Американцы предупредили о применении ядерного удара при защите Южной Кореи. Почему мы красную линию вдоль западных границ Украины не проведем? Что нам мешает? Этим провокационным заявлением США тестируют нашу решимость и купируют активность в нашу пользу Северной Кореи».

Boris Roessler/Global Look Press Ллойд Остин

По оценке Александра Сладкова, Пхеньян не захочет просто расширять военные контакты с Россией, северяне сразу усилят активность по южному вопросу.

«И американцы сразу купировали эту активность. У нас граница с Северной Кореей сухопутная. Давно пора открыть её, наплевав на санкции ООН, за которые мы сами, кстати, и голосовали. Откроем границы — нас обвинят (!!!) в «предъядерных провокациях». Но у нас есть СВО, там тоже красные линии нужны», — рассуждает журналист.

Напомним, заявление о возможности ядерного удара Пентагон обнародовал вскоре после визита в Сеул главы НАТО Йенса Столтенберга: он пытался добиться от южнокорейских властей поставок Киеву летального оружия. Еще одного поставщика вооружений Киеву Столтенберг планирует найти в лице Японии, где он побывал с визитом 30 января.

«Я призываю Республику Корея активизировать конкретный вопрос военной поддержки. В конце концов, это решение должны принимать вы, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в конфликте, теперь изменили эту политику», — заявил Столтенберг в Сеуле.

Kay Nietfeld/Global Look Press Йенс Столтенберг

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Автор китайской газеты Global Times пишет о так называемой «ядерной» приманке, которая призвана помочь НАТО вовлечь Сеул в рамки сотрудничества. Речь идет о соглашении о «ядерном зонтике» — совместном использовании ядерного оружия, которое Столтенберг предложил подписать южнокорейским властям.

«Ядерная приманка НАТО определенно является скорее ядом, чем лекарством для Южной Кореи, которая стремится к безопасной и стабильной внешней среде», — отмечает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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