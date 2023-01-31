Москва, 31 января 2023, 10:40 — REGNUM Западные эксперты начинают осознавать, что к конфликту на Украине привели провокации США. Об этом 31 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация, и это осознание приходит, как вы понимаете, не к нам», — сказала дипломат в эфире проекта «Соловьёв Live».

По словам Захаровой, в России ситуацию понимают, и много лет пытаются об этом рассказать другим. И теперь осознание приходит уже к западным экспертам и журналистам, и теперь «кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность, очевидно, и привела к таким последствиям», отметила она.

Захарова уточнила, что провокационные действия исходят из Вашингтона. В качестве примера она привела Минские соглашения, которые идут в «плоскости фальсификации подходов государств к международно-правовой сфере».

По её мнению, страны, которые признались в своей лжи при подготовке документов по Минским соглашениям, должны нести ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, успехом заключённых в 2015 году Минских соглашений экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал то, что они дали Украине восемь лет на всестороннюю подготовку к военному конфликту с Россией.