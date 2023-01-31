Москва, 31 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Западные эксперты начинают осознавать, что к конфликту на Украине привели провокации США. Об этом 31 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация, и это осознание приходит, как вы понимаете, не к нам», — сказала дипломат в эфире проекта «Соловьёв Live».

По словам Захаровой, в России ситуацию понимают, и много лет пытаются об этом рассказать другим. И теперь осознание приходит уже к западным экспертам и журналистам, и теперь «кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность, очевидно, и привела к таким последствиям», отметила она.

Захарова уточнила, что провокационные действия исходят из Вашингтона. В качестве примера она привела Минские соглашения, которые идут в «плоскости фальсификации подходов государств к международно-правовой сфере».

По её мнению, страны, которые признались в своей лжи при подготовке документов по Минским соглашениям, должны нести ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, успехом заключённых в 2015 году Минских соглашений экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал то, что они дали Украине восемь лет на всестороннюю подготовку к военному конфликту с Россией.