Москва, 31 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Порядка 370 врачей были направлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, профилактический осмотр прошли там около110 тыс. детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Порядка 370 врачей направили в новые регионы, совместно с Минпромторгом приобрели автотранспорт», — сообщил Мурашко.

Он также отметил роль высоких технологий, которые позволяют очень быстро проводить скрининговые исследования, а также формировать диспансерные направления и направлять на стационарное лечение.

Алексей Майшев/РИА Новости Врач ведет прием в центральной городской больнице города Снежное в ДНР

«Порядка 110 тыс. детей прошли на сегодня профилактический осмотр. По результатам на плановое лечение направлено почти 4 тыс. детей, практически каждый второй диагноз поставлен впервые», — привел данные министр.