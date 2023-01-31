Лондон, 31 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Позиция России по отношению к Вашингтону ужесточилась после высказываний экс-президента США Барака Обамы. Об этом говорится в фильме BBC «Путин против Запада».

Official White House photostream Барак Обама

В фильме говорится, что слова Обамы о том, что Россия занимает место региональной державы, особенно сильно оскорбили президента РФ Владимира Путина.

При этом сам Путин в разговоре с Bild в январе 2016 года отметил, что каждый человек, в том числе президент США, имеет право на собственное мнение, о ком бы то ни было, попросив уточнить, о каком именно регионе говорил Обама — восточной части мира, азиатской, северной или южной.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выход трёхсерийного документального фильма американской компании BBC «Путин против Запада». Он посоветовал «не тратить время в пустую», если остаток фильма будет «в том же ключе», как уже показанный и обсуждаемый в Великобритании фрагмент.