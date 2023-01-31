Вашингтон, 31 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подал в суд на журналиста The Washington Post Боба Вудворда за публикацию аудиокниги с записями интервью без его разрешения. Об этом 30 января сообщила газета Politico.

Стрингер/РИА Новости Дональд Трамп

Согласно иску, поданному в Окружной суд США в Пенсаколе, бывший глава Белого дома «неоднократно заявлял репортёру, что интервью проводится с целью сбора информации для написания печатной книги». Вудворд, по мнению Трампа, опубликовал записи без его ведома, что является «нарушением авторского права».

По данным Associated Press, экс-президент требует компенсации в размере 50 миллионов долларов.

Боб Вудворд — сотрудник The Washington Post, написавший несколько книг, посвященных Трампу, таких как «Страх: Трамп в Белом доме» (2018), «Ярость» (2020) и «Опасность» (2021).

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