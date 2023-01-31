Вашингтон, 31 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Южная Корея договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в заявлении министров обороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа.

Стрингер/РИА Новости Военнослужащие армии США

«Два лидера обязались расширить и усилить уровень и масштаб совместных учений в этом году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ёль после переговоров с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Сеул не откликнулся на призыв генерального секретаря альянса «активизировать вопрос военной поддержки».

Юн Сок Ёль аргументировал свою позицию законодательным запретом оказывать военную помощь странам, вовлечённым в вооружённый конфликт.

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