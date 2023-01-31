Донецк, 31 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. К прямой конфронтации с Россией НАТО готовилось задолго до того, как началась специальная военная операция (СВО) в Донбассе, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Североатлантический альянс и раньше наращивал своё военное присутствие вблизи российских границ. Теперь в юго-восточных странах Евросоюза появляется все больше новых групп военнослужащих. Врио главы ДНР считает, что страны НАТО с каждым днём всё более открыто демонстрируют своё участие в конфликте между Россией и Украиной.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Тем временем генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявляет, что поставки Украине военной помощи непременно приведут к заключению мира.

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Также НАТО активизировалось ещё и у дальневосточных рубежей России. Недавний визит Столтенберга в Южную Корею и Японию связан со стремлением стран Запада (и в том числе НАТО) осуществить «мобилизацию» своих восточноазиатских союзников, указывают эксперты.

«Речь идет об инициируемом США распространении североатлантического духа на Восточную Азию», — отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, США никоим образом не скрывают, что основным их противником в предстоящие десятилетия будет Китай. Поэтому создание американоцентричной инфраструктуры безопасности — это задача номер один.

Han Lin/Global Look Press -й флот ВМС Народно-освободительной армии Китая

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Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Сеул и Токио — «прелюдия к конфронтации и войне» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, чье мнение приводит агентство ЦТАК.

«Ничего хорошего не будет, если НАТО, которое является синонимом войны и конфронтации, наступит в регион своими армейскими сапогами. Поездка генсека НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит мрачные тучи новой холодной войны в Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил он.

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Лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил о реальном риске начала третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.

«Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и его американской военной стратегией», — написал в Twitter Филиппо.

Eric Lalmand/Global Look Press Джо Байден и Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Брюсселе. 2022

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«Руководство США и их сателлитов по НАТО подошло к опасной черте. Их осознанные действия по эскалации военного противостояния на Украине, провоцирование режима на военные действия против населения России с использованием западных тяжелых вооружений и целеуказанием на основе натовских разведданных — это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента», — заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ 26 января.

Как сообщало ИА REGNUM, о прямой конфронтации блока НАТО с Россией известил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, своё военное присутствие в юго-восточных странах Евросоюза Североатлантический альянс начал задолго до начала военной спецоперации на Украине.

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