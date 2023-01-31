Херсон, 31 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Шесть военных ВСУ и миномёт 120-мм калибра уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 31 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Вчера артиллерийским огнём по позиции одного из подразделений ВСУ уничтожен личный состав противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населённого пункта Понятовка четверо военных ВСУ уничтожены и шесть ранены.

Кроме того, около населённого пункта Токаревка двое ликвидированы и трое ранены. Также уничтожен миномёт 120-мм калибра с боекомплектом.