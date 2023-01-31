Волгоград, 31 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город. Об этом сообщает сетевое издание «НовостиВолгограда. ру».

Кирилл Брага/РИА Новости Монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде

По информации журналистов, знаки сменили 30 января, за 48 часов до привычной даты переименования.

Уточняется, что обычно знаки меняли лишь 2 февраля.

Напомним, что Сталинградская битва (оборонительный период — с 17 июля по 18 ноября 1942 года, контрнаступление — с 19 ноября 1942 года) продолжалась двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и в самом городе. Это сражение развернулось на территории площадью порядка 100 тысяч кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. В нем участвовало с обеих сторон на разных этапах боевых действий более 2,1 млн человек.

Сталинградская битва завершилась блестящей победой Красной армии. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе ее фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте.

День 2 февраля 1943 года отмечается как день воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.