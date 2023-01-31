Москва, 31 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В Минобороны России предложили поменять систему денежных выплат военнослужащим, уменьшив число банков, через которые они смогут получать довольствие. Об этом 31 января пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к аппарату правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По информации холдинга, в настоящее время военнослужащие могут получать довольствие почти в 80 банках, при этом Минобороны России намерено ограничить данные операции более узким кругом кредитных организаций.

Отмечается, что Минобороны РФ разработало соответствующий законопроект, который был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Уточняется, что данным документом предлагается поручить проведение выплат военнослужащим только полевым учреждениям Банка России, а также банкам, перечень которых определит правительство страны.

«В документе речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России», — сообщают журналисты.

По их информации, министр обороны России Сергей Шойгу внес данный проект закона на рассмотрение в правительство России, документ согласован с Минфином и Банком России, на него получены заключения Счетной палаты, Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

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