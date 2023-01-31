Берлин, 31 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сделала подарок Кремлю словами о том, что Европа «ведет войну с Россией». Об этом сообщает лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы, — написал он в статье для издания Focus. — В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово».

По его утверждению, российские власти смогут обернуть эти слова в свою пользу.

Мерц также выразил мнение, что в коалиционном правительстве ФРГ в целом нет скоординированности по вопросам внешней политики и политики в сфере безопасности.

Напомним, выступая в Совете Европы, глава МИД Германии заявила: «Мы ведем войну против России».

После этого заявления власти Германии попытались сгладить напряженность, сделав официальное заявление, что НАТО и Германия не являются участниками конфликта, хотя и оказывают поддержку Киеву.

В политических кругах Германии зазвучали обвинения в адрес Бербок о том, что она представляет огромную угрозу для безопасности страны, а также ставит под угрозу существование государства своим «непрофессиональным и бесцеремонным поведением».

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