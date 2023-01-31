Харьков, Украина, 31 января, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Около 25 населённых пунктов в Харьковской области контролируют российские силы, обстановка там сложная. Об этом сообщил 31 января глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Константин Михальчевский/РИА Новости Нашивка на рукаве военнослужащего РФ

По его словам, ситуация на фронте непостоянная, обстрелы не прекращаются и назвать точное количество населённых пунктов в серой зоне невозможно.

«Могу сказать, что под контролем Российской Федерации сейчас [находится] около 25 поселений», — сказал ТАСС Ганчев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ганчев заявлял об 11 населённых пунктах, подконтрольных России в этом регионе. В сентябре 2022 года Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск, находившихся у Балаклеи и Изюма Харьковской области, для наращивания усилий в Донбассе.