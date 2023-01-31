Вашингтон, 31 января, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Американские военные недостаточно подготовлены для войны с Китаем, считает генерал США в отставке Джек Кин в эфире телеканала Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллистические ракеты Китая

«Мы готовы не так, как следовало бы, — сказал он. — У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США».

По его словам, Тайвань также не готов к конфликту с Китаем.

Напомним, ранее обозреватель «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь сообщил, что властям США придётся дорого заплатить за войну с Китаем.

Заявления Пентагона о предстоящей войне с Китаем стоит воспринимать серьёзно — армия США действительно ведёт подготовку к возможному конфликту с Китаем.

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