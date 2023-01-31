Брюссель, 31 января, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Санкции ЕС, введённые против России, «тщательно» выверялись и были направлены против способности правительства РФ финансировать боевые действия на Украине. Об этом заявила комиссар Евросоюза по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннесс, сообщает 31 января RT.

Antti Aimo-Koivisto via www. imag/globallookpress.com Мейрид Макгиннесс

«Санкции тщательно уточнялись, чтобы нанести значительный ущерб способности российского правительства финансировать боевые действия, вместе с тем сводя к минимуму воздействие на европейских граждан и бизнес», — говорится в ответе Макгиннесс на запрос французского евродепутата Жордана Барделлы о влиянии антироссийских санкций на экономику Европы.

Еврокомиссар утверждает, что ЕС и его партнёры выступили единым фронтом, решив ввести против России «жёсткие санкции» после начала спецоперации на Украине.

Также она считает, что именно действия России повлияли на ситуацию в мировой экономике и усилили «глобальное инфляционное давление», а не направленные против Москвы санкции.

В России началась рецессия с долгосрочными негативными последствиями, в ближайшие годы в стране ожидается дефицит бюджета, добавила Макгиннесс со ссылкой на неназванных обозревателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Западе уже признали проблематичность продления санкционного режима в отношении России, об этом заявил, в частности, глава Европейского совета Шарль Мишель.

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