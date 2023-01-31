Москва, 31 января, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В России цены на ноутбуки упали на 30% из-за перенасыщения рынка данным товаром, пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов и участников рынка.

Сергей Пятаков/РИА Новости Ноутбуки

Так, к началу 2023 года предложение на рынке ноутбуков превысило спрос, в результате чего цены на многие модели начали снижаться. Отмечается, что на часть моделей цены снизились на 15–30%.

По словам экспертов, в 2022 году основную часть времени на рынке был дефицит товара, однако ситуация резко изменилась ближе к концу года. Это произошло из-за того, что действующие китайские компании начали активнее продвигать свои бренды, а новые устремились на рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств до конца 2023 года.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Специальный документ требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Предполагается, что подобное решение поможет избежать дефицита электроники на внутреннем рынке на фоне санкций.

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