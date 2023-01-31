Исламабад, 31 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. В Пакистане число погибших в результате теракта в мечети в Пешаваре выросло до 90 человек, сообщает 31 января Radio Pakistan.

PPI/globallookpress.com Терракт в Пакистане

Ранее сообщалось о 72 погибших.

По данным правоохранителей, после взрыва в больницу было доставлено более 200 пострадавших, в настоящее время 100 из них продолжают лечение

Напомним, взрыв в мечети произошел 30 января во время молитвы. Бомбу привёл в действие террорист, погибший при взрыве.