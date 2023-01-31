Луганск, 31 января, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Украинские пропагандисты готовят видеосюжеты, которые дискредитируют российских военных и демонстрируют «успехи» ВСУ. Об этом сообщил 31 января военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сергей Аверин/РИА Новости Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко

Представители СМИ и прозападные пропагандисты, отметил он, замечены в зоне проведения российской военной спецоперации. Их работа направлена на поднятие морально-психологического состояния бойцов ВСУ и дискредитацию российских войск.

«Основная задача — показать мнимые успехи украинских войск и проблемы в рядах ВС РФ», — написал Марочко в телеграм-канале, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал об усилении позиций ВСУ у города Часов Яр к западу от Артёмовска.

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