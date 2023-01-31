Красноярск, 31 января, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В Красноярске досрочно прекращены полномочия депутата после покупки им акций зарубежных компаний. Об этом 31 января сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

По ее информации, в 2021 году депутат Красноярского Совета депутатов, вопреки требованиям законодательства, приобрел акции более чем 20 иностранных компаний.

«К примеру, только акций зарубежного банка приобретено в количестве 12,6 тысячи штук», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 12 января 2023 года сотрудники прокуратуры внесли представление председателю представительного органа об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, в нем был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий этого депутата.

«Сегодня на сессии депутатами Красноярского городского Совета депутатов принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Красноярского городского Совета депутатов Шахматова С. А.», — говорится в сообщении.

Напомним, что депутатам представительных органов городов запрещено открывать и иметь счета либо вклады, хранить деньги и ценности в зарубежных банках, расположенных за пределами территории России, а также владеть, пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Как передавало ИА REGNUM, в Минтруде России предложили увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных для ужесточения антикоррупционного законодательства. А в Москве был задержан глава информационного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев.

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