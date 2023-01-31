Кременная, ЛНР, 31 января, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Украинские военные подорвались на собственных минах в районе города Кременная в ЛНР, двое погибли. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 31 января в своём телеграм-канале.

Александр Гальперин/РИА Новости Военнослужащие инженерной бригады РФ проводят разминирование территории в зоне специальной военной операции

Ссылаясь на свои источники, Марочко рассказал, что военнослужащим ВСУ нужно было проехать между своими позициями в условиях сильного тумана. Из-за непогоды они поехали другой дорогой и не увидели знака о минной опасности.

Пикап ВСУ наехал на противотанковую мину и подорвался. В результате два человека погибли, ещё трое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал о подрыве боекомплекта, который находился в вещах погибших бойцов ВСУ. Этот инцидент произошёл на части территории ДНР, подконтрольной Киеву. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения.

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