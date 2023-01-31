Чита, 31 января, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Александр Осипов принял решение назначить выплаты участникам спецоперации за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы поощрить военных, сообщили 31 января в пресс-службе губернатора.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Глава Забайкальского края Александр Осипов

По его словам, забайкальцы — люди сибирские, поэтому когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся «показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам».

«Вот я и беспокоюсь в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро, — процитировали в пресс-службе Осипова. — Ну и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения».

Алексей Даничев/РИА Новости Трофейная подбитая техника ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Осипов подписал постановление регионального правительства, согласно которому выплаты смогут получить за уничтожение иностранной техники участники спецоперации на Украине, проживающие в Забайкальском крае.

Так, после захвата танка Leopard любой модификации участник СВО сможет рассчитывать на выплату в размере 3 млн рублей. Уничтожение одним бойцом одного «Леопарда» оценивается в 1 млн рублей. Захват и уничтожение танков «Абрамс» оценены в 1,5 млн рублей.

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