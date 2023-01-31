Глава Забайкалья объяснил назначение выплат за уничтожение танков
Глава Забайкалья объяснил выплаты за уничтожение танков желанием поощрить участников спецоперации
Чита, 31 января, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Александр Осипов принял решение назначить выплаты участникам спецоперации за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы поощрить военных, сообщили 31 января в пресс-службе губернатора.
По его словам, забайкальцы — люди сибирские, поэтому когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся «показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Осипов подписал постановление регионального правительства, согласно которому выплаты смогут получить за уничтожение иностранной техники участники спецоперации на Украине, проживающие в Забайкальском крае.
Так, после захвата танка Leopard любой модификации участник СВО сможет рассчитывать на выплату в размере 3 млн рублей. Уничтожение одним бойцом одного «Леопарда» оценивается в 1 млн рублей. Захват и уничтожение танков «Абрамс» оценены в 1,5 млн рублей.
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