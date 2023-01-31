Донецк, 31 января, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Вашингтон считает Россию ключевым противником в вопросе глобального лидерства, поэтому пойдет на любые шаги для ее ослабления. Об этом 31 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Сергей Батурин/РИА Новости Врио главы ДНР Денис Пушилин

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который признался, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

По словам Пушилина, для Запада и США Российская Федерация остаётся ключевым противником в вопросе глобального лидерства, в связи с этим Вашингтон предпримет любые шаги, чтобы ее ослабить, в том числе за счет своих союзников в Европе, которые в очередной раз подтверждают свою несамостоятельность.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что НАТО находится в прямой конфронтации с Россией и готовилось к этому задолго до того, как началась спецоперация на Украине.

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